В Башкирии простились с 27-летним Евгением Опариным, погибшим в ходе СВО

Фото: администрация Архангельского района Башкирии

В Архангельском районе Башкирии проводили в последний путь Евгения Опарина, который погиб в ходе проведения СВО. Погибшему герою было всего 27 лет. Печальную новость сообщили в районной администрации, отметив, что отважного воина посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинских обязанностей.

Родился Евгений Опарин в селе Архангельское – там же окончил школу и училище, после чего устроился на работу вахтой. Во время частичной мобилизации был призван в зону проведения СВО, где показал себя настоящим мужественным воином.

– Друзья, учителя, преподаватели, все те, кто был знаком с Евгением Ивановичем вспоминают его, как отзывчивого, справедливого, открытого, доброго, надежного, готового прийти на помощь в любую минуту. Мы приносим самые искренние соболезнования родителям Евгения - Людмиле Михайловне и Ивану Ивановичу, брату Константину, сестре Анастасии, всем родным и близким, - написали представители администрации Архангельского района в соцсетях.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.