Тимур Хакимов: «ТПП РБ содействует предприятиям Башкортостана в решении логистических проблем»

Торгово-промышленная палата РБ заключила соглашение о сотрудничестве с Управлением специальной связи. Подписи под документом поставили Президент ТПП РБ Тимур Хакимов и начальник управления Андрей Афанасьев. Данное соглашение стало продолжением постоянной работы Палаты по выстраиванию новых логистических цепочек для предприятий региона, продвижению продукции Башкортостана на рынки.

Главный центр специальной связи – единая технологическая сеть из 135 отделений и пунктов специальной связи, расположенных в 89 субъектах Российской Федерации.

Им обеспечивается свыше 1700 регулярных маршрутов общей протяженностью более 700 000 км. Все грузы и отправления застрахованы. Центр имеет более 2300 автомобилей, включая специальный транспорт, оборудованный под перевозку опасных и крупногабаритных грузов, а также бронированный автотранспорт. Собственный автопарк машин различной грузоподъемности, партнерские отношения налажены с РЖД и авиаперевозчиками.

Предприятие включено в реестры таможенных представителей, таможенных перевозчиков и владельцев складов временного хранения, обеспечивает условия для экспорта и импорта драгоценных металлов, ювелирных изделий и валюты.

Стороны договорились о том, что предприятия смогут пользоваться услугами этого крупнейшего центра, который обладает значительным потенциалом и гарантирует доставку товаров любой сложности. Для членов ТПП РБ будет предусматриваться специальная цена и скидки.

Все разъяснения можно получить в Департаменте по работе с членами, предприятиями и предпринимателями ТПП РБ (телефон: 73472768643, электронная почта: office@tpprb.ru).