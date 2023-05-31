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НовостиПроисшествия31 мая 2023 16:54

В Уфе женщина побила дамской сумкой три автомобиля

Полиция начала проверку по факту случившегося
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: Telegram // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

кадр видео: Telegram // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Сегодня, 31 мая, в Уфе на улице Бакалиснкой женщина побила дамской сумкой три автомобиля. Одной из машин она смогла разбить стекло. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали видео с места происшествия. На кадрах показали пострадавшие легковушки, лежащую на тротуаре черную сумку и выпавшую на дорогу бутылку.

– Женщина задержана усилиями автовладельцев. Ожидаем патруль, – передали свидетели.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии. В ведомстве рассказали, что заявление о повреждённых автомобилях было принято, а предполагаемая злоумышленница установлена. Сейчас полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, на минувших выходных в центре Уфе беременная женщина напала на мужчину и пыталась разбить его машину.