ФАС обязала мэрию Уфы аннулировать торги по созданию аллеи миниатюр у театра кукол

фото: vk.com // Альберт Маликов

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы обязало мэрию Уфы аннулировать торги по созданию и благоустройству аллеи миниатюр у театра кукол за 104,5 млн рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве 31 мая, в действиях заказчика конкурса – управления капстроительства администрации города – были обнаружены нарушения.

По данным ФАС, заказчик в тендере требует выполнить озеленение территории, строительно-монтажные, демонтажные и земляные работы, а также установить системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы и наружное освещение. Такие работы, как отмечают антимонополисты, «не являются взаимосвязанными и аналогичными».

– Объединение в один лот различных по функциональным и технологическим характеристикам работ приводит к ограничению конкуренции и влечет за собой сокращение числа участников конкурса, – говорится в заявлении ФАС.

Ведомство выдало заказчику предписание об аннулировании конкурса. Кроме того, по факту нарушений планируется возбудить уголовное дело.

Напомним, возле реконструируемого сейчас театра кукол создадут аллею миниатюр: выполненные в малой форме копии архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и башкирских памятников природы. Подрядчик был определен в середине мая. Он согласился выполнить работы со скидкой – за 102,4 млн рублей.