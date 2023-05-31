В Уфе открыли фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе сегодня, 31 мая, открыли башкирский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению президента России Владимира Путина и будет заниматься поддержкой ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. В числе прочего учреждение окажет содействие в трудоустройстве и переобучении военнослужащих и их адаптации к мирной жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Для персонального сопровождения воинов-земляков и их родных в республике подготовили 40 социальных координаторов, до конца года их будет 180. Это жены и матери военнослужащих, социальные работники, волонтеры. Они хорошо разбираются в проблемах семей ветеранов СВО и будут помогать в их решении. Работать они будут в каждом городе и районе республики, – написал руководитель региона.

Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы все, кто обратился за помощью госфонда, «были окружены заботой» и «чувствовали максимальную поддержку».

Башкирский филиал фонда «Защитники Отечества» располагается на улице Мингажева, 107. Он открыт с 9:00 до 18:00 и работает без выходных.