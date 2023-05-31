ГИБДД Уфы начала штрафовать нарушителей правил езды на электросамокате

фото: ГИБДД Уфы

Сотрудники ГИБДД Уфы начали штрафовать жителей, которые неправильно ездят на электросамокатах. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– В ходе рейда сотрудники ГИБДД остановили как минимум пятерых самокатчиков за неправильную езду. Нарушители обязались изучить ПДД, – передали в дорожной полиции.

Ведомство напомнило основные положения правил дорожного движения относительно электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ):

– у пешехода всегда есть приоритет перед СИМ при совместном движении;

– при выезде из жилой зоны СИМ должен уступить дорогу и пешеходам, и водителям;

– СИМ не имеет права обгонять другие автомобили слева;

– СИМам запрещено ездить по автомагистрали, будь это даже обочина;

– буксировать СИМ запрещено;

– на одном электросамокате может ездить только один человек;

– на пешеходном переходе водитель СИМ обязан спешится.

Нарушения правил использования СИМ грозит штрафами в размере от 800 до 1,5 тыс. рублей.