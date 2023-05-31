В Уфе на боевое слаживание проводят артиллерийскую батарею и медицинскую роту

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Завтра, 31 мая, на Советской площади в Уфе на боевое слаживание для участия в специальной военной операции проводят артиллерийскую батарею и медицинскую роту. Подразделения станут частью мотострелкового полка «Башкортостан». Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Артиллерийскую батарею назвали в честь Алексея Сухорукова – уроженка Стерлитамакского района и героя Советского Союза. Он прошел всю Великую Отечественную войну, где как раз командовал артиллерийской батареей. За храбрость и самоотверженность был награжден золотой звездой героя.

Медицинская рота носит имя Ахмета Давлетова. Он был военным врачом и командиром медико-санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. До отправки на фронт лечил раненых в госпитале в Уфе. Награжден орденами и медалями.

Напомним, из-за отправки подразделений на боевое слаживание в Уфе перекроют улицы Советскую и Пушкина.