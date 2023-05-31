Средний размер пенсий в Башкирии приблизился в 19 тыс. рублей

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на начало апреля текущего года составил 18 973 рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на начало апреля текущего года составил 18 973 рублей. За месяц сумма выросла на 53 рубля, а с начала года – на 112 рублей. Соответствующие данные 30 мая опубликовал Башстат.

Всего в республике сейчас насчитывается 1 млн 142 тыс. пенсионеров (в начале года их было 1 млн 150 тыс.). Работающими получателями пенсий являются 173,1 тыс. человек – на 1,7 тыс. меньше, чем в январе.