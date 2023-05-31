В Уфе с 17-го этажа жилого дома упал и насмерть разбился мужчина

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

В Уфе с 17-го этажа жилого дома на проспекте Дружбы, 57 упал мужчина. Он разбился насмерть. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошел утром 30 мая. По предварительным данным, погибший пытался выбраться через окно с помощью покрывала, электрического кабеля и целлофана.

Гибель мужчины «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии. Сейчас Ленинский отдел проводит проверку по факту случившегося. Следователи установят обстоятельства смерти горожанина.