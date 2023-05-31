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НовостиОбщество31 мая 2023 8:19

В Уфе сносят старые ярморочные павильоны перед Дворцом спорта

Они износились и нарушали требования пожарной безопасности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Октябрьский район Уфы

фото: Октябрьский район Уфы

В Уфе из-за нарушения требований пожарной безопасности и износа сносят старые ярморочные павильоны перед Дворцом спорта. Один из них уже демонтировали. Об этом 31 мая сообщила администрация Октябрьского района.

– Месяц назад представителей торговых объектов уведомили о необходимости освободить помещения, и сегодня они приступают к переезду. Кстати, большая часть их уже переехало. Демонтаж [еще одного павильона] начнется сразу же после полноценного ухода арендаторов, – передали представители власти.

Там отметили, что для любителей ярмарок «ничего не изменится». По субботам и воскресеньям фермерскую продукцию можно будет приобрести все на той же площади перед Дворцом спорта и в торговых рядах аллеи по улице Рыльского.

Напомним, ранее новости о демонтаже торговых павильонов взволновали жителей Уфы.