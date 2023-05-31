На двух кладбищах Уфы выделят кварталы для захоронений участников СВО

В Уфе на Южном и Северном кладбищах выделят кварталы под захоронения участников специальной военной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на Южном и Северном кладбищах выделят кварталы под захоронения участников специальной военной операции. Соответствующее решение принял Горсовет на заседании 31 мая.

– В условиях проведения специальной военной операции и в целях увековечения памяти их участников предлагается организовать почетные кварталы под воинские захоронения с закреплением особого статуса на кладбищах Южное и Северное. Полномочия по принятию решений о предоставлении места под захоронение на указанных кладбищах предлагается возложить на администрацию город, – пердставил инициативу первый вице-мэр Сергей Кожевников.

«За» законопроект проголосовали 24 депутата Горсовета, трое воздержались, еще один не голосовал.