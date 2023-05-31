Из-за отправки подразделений мотострелкового полка на СВО в Уфе перекроют две улицы

фото: glavarb.ru

В Уфе в четверг, 1 июня, из-за отправки в зону специальной военной операции подразделений формируемого мотострелкового полка «Башкортостан» на четыре часа перекроют две улицы. Об этом предупредила мэрия.

Движение ограничат с 8:00 до 12:00 на участках улиц Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Заки Валиди и Октябрьской революции). Из-за перекрытия изменится схема движения 12 маршрутных автобусов: №6, №14, №31, №51, №51а, №57, №57а, №211, №228, №234, №249, №257к. Как именно они будут ездить, можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

Горожан попросили учитывать ограничения при планировании поездок.