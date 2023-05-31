В автобусе «Башавтотранса» в Уфе подрались кондуктор и пассажир с кошкой

кадр видео: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

В Уфе вечером 30 мая кондуктор госперевозчика «Башавтотранса» подрался с пассажиром в маршрутном автобусе №51. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Свидетели инцидента полагают, что кондуктор мог быть пьян. Он якобы требовал от подростка оплатить проезд, хотя тот и так уже это сделал: юноша показал чек и списание с мобильного банка. В какой-то момент в конфликт вмешался мужчина с кошкой на руках. Он предложил заплатить за подростка и протянул 100 рублей. Кондуктор взял деньги, а затем выкинул их. Тут-то и завязалась потасовка.

Драку на видео засняли очевидцы. На кадрах видно, что мужчина оскорбляет кондуктора, замахивается на него и в какой-то момент попадает ладонью по лицу. Тот в свою очередь несколько раз ударяет пассажира кулаком. После этого кошка мужчины выпрыгивает из его рук и убегает, и хозяин устремляется за ней. Примечательно, что разнять кондуктора и пассажира пыталась всего одна женщина, в то время как другие люди, находившиеся в автобусе, просто наблюдали за происходящим.

«Башавтотранс» подтвердил UTV факт потасовки. Госперевозчик заявил, что кондуктора отстранили от работы. Сейчас по факту случившегося проводится служебная проверка.