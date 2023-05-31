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НовостиПроисшествия31 мая 2023 5:38

В сгоревшем частном доме в Башкирии погиб 44-летний мужчина

Пожар произошел минувшей ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью 31 мая в сгоревшем частном доме в селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар возник на улице Ханнанова. На место происшествия были направлены силы МЧС и других экстренных служб. К их прибытию бревенчатый дом с дощатой верандой горел открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар. В ходе тушения они обнаружили тело погибшего.

Сейчас в причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.