В сгоревшем частном доме в Башкирии погиб 44-летний мужчина

фото: МЧС РБ

Ночью 31 мая в сгоревшем частном доме в селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар возник на улице Ханнанова. На место происшествия были направлены силы МЧС и других экстренных служб. К их прибытию бревенчатый дом с дощатой верандой горел открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар. В ходе тушения они обнаружили тело погибшего.

Сейчас в причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.