В Уфе простились с погибшим в ходе СВО 22-летним Русланом Даутовым

В Уфе простились с 22-летним Русланом Даутовым, который погиб в ходе специальной военной операции

В Уфе простились с 22-летним Русланом Даутовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в театре «Нур» 30 мая. Об этом сообщила администрация Октябрьского района.

Руслан Даутов окончил школу №38, после чего поступил в Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. В 2019 году его призвали в армию. С 2022 по 2023 год военнослужащий принимал участие в СВО. Он погиб 20 мая. За самоотверженность и отвагу молодого мужчину посмертно удостоили ордена Мужества.

Напомним, в понедельник, 30 мая, в башкирском селе Бураево простились с 36-летним Русланом Яровым. Он умер во время краткосрочного отпуска после возвращения из зоны СВО.