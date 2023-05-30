Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства ДТП с тремя подростками

Фото: прокуратура Башкирии

В прокураторе Башкирии сообщили, что начали проверку по факту ДТП в Бирске, которое произошло с подростками сегодня, 30 мая, ночью.

По информации ведомства, авария произошла во втором часу ночи, когда 15-летний подросток за рулем автомобиля «Lada Granta» въехал в электроопору на пересечении Интернациональной и Крупской.

На место происшествия сейчас выехал прокурор Алмаз Абдюшев. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.