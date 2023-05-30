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НовостиОбщество30 мая 2023 16:41

Ночью 31 мая в центре Уфы на двух перекрестках закроют проезд для нанесения разметки

Движение ограничат на пересечении улицы Цюрупы с Чернышевского и Кирова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Этой ночью в центре Уфы закроют проезд машин на двух перекрестках. Это связано с тем, что городские службы будут наносить там дорожную разметку. Соответствующее предупреждение появилось на сайте мэрии.

Как пояснили в администрации, с 23:00 30 мая до 3:00 31 мая будет ограничено движение на пересечении улиц Цюрупы и Чернышевского, а с 3:00 до 6:00 31 мая – на перекрестке Цюрупы и Кирова.

Горожан попросили учитывать перекрытия при планировании поездок.

Напомним, в марте мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщал, что общая площадь новой дорожной разметки достигнет в городе в этом году составит 150 тыс. кв. м.