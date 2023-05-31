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НовостиПроисшествия31 мая 2023 3:46

Житель Башкирии ножницами зарезал знакомых мужчину и женщину

Против него возбудили уголовное дело о двойном убийстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель ножницами зарезал знакомых мужчину и женщину

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель ножницами зарезал знакомых мужчину и женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель ножницами зарезал знакомых мужчину и женщину. Против него возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, 25 мая обвиняемый со своими жертвами – 40-летним приятелем и 49-летней подругой – распивал алкоголь. В какой-то момент между ним и знакомыми возникла ссора. Во время конфликта фигурант уголовного дела нанес множественные удары острием ножниц мужчине и женщине. От полученных ранений они скончались.

В СК отметили, что ранее обвиняемый уже был судим. В 2022 году он освободился из колонии, где сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи продолжают сбор доказательств по делу. По изъятым с места преступления предметам проводится судебные экспертизы.