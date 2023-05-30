В последний день весны в Башкирии прогнозируют дождь, грозу и жару до +32 градусов

В Башкирии местами днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть с юга, его порывы могут достичь 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на последний день весны – 31 мая.

В регионе местами днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть с юга, его порывы могут достичь 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15, +20° (местами до +10°). Днем в Башкирии будет стоять жара: +27, +32°.

МЧС республики также предупредило о том, что в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Напомним, в минувший понедельник, 29 мая, Башкирия уже столкнулась с грозой. В Уфе ливень с сильным ветром повалил несколько деревьев, одно из которых упало на женщину с ребенком. Также стихия сорвала вентиляционный канал с крыши дома – конструкция рухнула на припаркованный автомобиль.

Ранее стало известно, что и в начале лета жара на территории республики сохранится.