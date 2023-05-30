В Уфе 30 мая эвакуировали посетителей двух торговых центров

30 мая в Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров // фото с эвакуации "Меги" 26 марта: МЧС РБ

Сегодня, 30 мая, в Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров – «Мега» и «Экватор». Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе региональное МЧС.

Как пояснили в экстренном ведомстве, ни в одном из комплексов никаких ЧП не произошло. В «Меге» была организована учебная эвакуация, а в «Экваторе» случилась ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация. Оба ТЦ сейчас работают в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе эвакуировали сотрудников Дома печати, а в конце марта из «Меги» по пожарной тревоге вывели 1 тыс. человек.