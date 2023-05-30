В Уфе спасатели помогли 21-летней девушке, оказавшейся на Бельском мосту

фото: Telegram // Фарит Гумеров

Сегодня, 30 мая, в Уфе спасатели помогли 21-летней девушке, оказавшейся на краю Бельского моста. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Сотрудники экстренной службы ехали на тренировочные занятия, когда увидели на стоявшую на мосту девушку. Она плакала. Спасатели остановили и подошли к ней, чтобы выяснить, что случилось и почему она там находится.

– Выяснилось, что у девушки […] личная драма. И непонятно, чем бы все закончилось, если бы не мимо проезжавшие спасатели. Они оказали ей психологическую помощь и передали прибывшим медикам, – написал Гумеров.

Руководитель ГК ЧС Башкирии попросил жителей, попавших в тяжелую ситуацию, обращаться к психологам Центра обработки вызовов системы-112. Специалисты готовы выслушать звонящих в любое время дня и ночи. Разговоры с ними анонимны и конфиденциальны.