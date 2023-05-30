Турист из Уфы во время отдыха в ОАЭ заразился лихорадкой Денге

В Башкирии впервые в текущем году зарегистрировали случай лихорадки Денге

В Башкирии впервые в текущем году зарегистрировали случай лихорадки Денге. Ее подхватил житель Уфы, отдыхавший в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом 30 мая сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Уфимец на следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге, – рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что заражение лихорадкой происходит при укусе комарами, обитающими в тропических странах. Между людьми вирус не передается.

Роспотребнадзор рекомендует жителям перед посещением регионов России и зарубежных стран обязательно поинтересоваться местной эпидемиологической обстановкой. В качестве мер профилактики ведомство советует:

– пользоваться средствами, отпугивающими насекомых;

– с головы до ног одеваться в одежду: брюки, носки, рубашку с длинными рукавами и закрытую обувь;

– перед сном осмотреть комнаты на наличии комаров, а при их обнаружении уничтожить;

– убедиться, что на окнах и дверях есть сетка.