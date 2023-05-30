СК проверит обоснованность реконструкции парка имени Кирова в Стерлитамаке

Следственный комитет проверит обоснованность реконструкции парка имени Кирова в башкирском городе Стерлитамаке

Следственный комитет проверит обоснованность реконструкции парка имени Кирова в башкирском городе Стерлитамаке. Ведомство заподозрило мэрию в привлечении школьников из младших классов к голосованию за благоустройство общественного места. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

В ходе мониторинга СМИ СК обнаружил обращение горожан. Те заявили, что местная администрация допустила нарушения по вопросу реконструкции парка.

– Администрацией города […] не проводились публичные обсуждения проекта реконструкции, к голосованию привлекались учащиеся начальных классов города, – озвучили предварительные данные в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они дадут юридическую оценку действиям чиновников.