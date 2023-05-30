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НовостиОбщество30 мая 2023 9:23

В Башкирии напомнили о запрете использования беспилотников без разрешения

Беспорядочные полеты дронов будут пресекаться, а виновных привлекут к ответственности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов напомнил о том, что на территории республики запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без санкций властей

Вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов напомнил о том, что на территории республики запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без санкций властей

Фото: Аца КОШТЭ

Вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов напомнил о том, что на территории республики сейчас запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без санкций властей. Чиновник сказал об этом 30 мая на брифинге по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

– Только специальная рабочая комиссия рассматривает вопросы – дать разрешение-допуск беспилотнику. Мы комиссионно, с правоохранительными органами рассматриваем каждую заявку от предприятий и организаций, чтобы в дальнейшем дать разрешение на использование его в определенные сроки, – цитирует Сагитова «Башинформ».

Он добавил, что беспорядочные полеты дронов будут немедленно пресекаться, а виновных привлекут к административной ответственности. Вице-премьер попросил жителей звонить в 112 или в полицию, если они заметят что-то подозрительное.

Напомним, в начале мая запрет на использование беспилотников ввел глава республики Радий Хабиров.