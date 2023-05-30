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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:47

В Волгограде из-за вибрации двигателя в самолете на пять часов задержали авиарейс в Уфу

После диагностики пассажирский лайнер авиакомпании «Азимут» вылетел по маршруту
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В международном аэропорту Гумрак в Волгограде на пять часов задержали авиарейс в Уфу из-за повышенной вибрации двигателя в самолете

В международном аэропорту Гумрак в Волгограде на пять часов задержали авиарейс в Уфу из-за повышенной вибрации двигателя в самолете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В международном аэропорту Гумрак в Волгограде на пять часов задержали авиарейс в Уфу из-за повышенной вибрации двигателя в самолете. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел 29 мая в 13:40 по Москве. Воздушной судно СУ-95 вернулось на стоянку с места запуска. Как доложил экипаж, в правом двигателе возникла повышенная вибрация.

После диагностики, тестирования и оформления документации пассажирский лайнер авиакомпании «Азимут» вылетел по маршруту в 18:49.

Напомним, на прошлой неделе у прилетевшего в Уфу из Москвы самолета не закрылись створки реверса.