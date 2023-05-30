фото: vk.com // Город Уфа

Парламент Башкирии изменил дату празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу месяца. Распоряжение о переносе праздника ранее подписал президент России. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Перенос Дня молодежи в республике повлияет на запрет розничной продажи алкоголя, который в прошлые годы действовал 27 июня. Теперь спиртное нельзя будет приобрести в магазинах или в последнюю субботу месяца, или в другую дату непосредственного празднования Дня молодежи (ее города и районы смогут определять сами в срок до 1 июня).

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев добавил, что со следующего года муниципалитеты также смогут самостоятельно выбирать дни проведения сабантуев. По мнению спикера, новый порядок даст городским и районным властям большую свободу действий и будет способствовать неукоснительному соблюдению антиалкогольных ограничений. Дело в том, что сейчас график сабантуев утверждает указ главы Башкирии. Нередко случается так, что после принятия этого документа органы местного самоуправления обращаются с просьбой перенести даты праздника – например, из-за неблагоприятной погоды.