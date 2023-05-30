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НовостиОбщество30 мая 2023 7:45

Врача районной больницы в Башкирии подозревают в получении взятки в 27 тыс. рублей

Медик получил деньги за незаконное оформление листков нетрудоспособности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Врача Баймакской центральной районной больницы в Башкирии подозревают в получении взятки в 27 тыс. рублей

Врача Баймакской центральной районной больницы в Башкирии подозревают в получении взятки в 27 тыс. рублей

Врача Баймакской центральной районной больницы в Башкирии подозревают в получении взятки в 27 тыс. рублей. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, с ноября 2020 по январь 2023 года медик получил деньги за незаконное оформление листков нетрудоспособности без проведения обязательного осмотра пациента.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства преступления.