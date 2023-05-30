Застройщик возместит ущерб жителю Уфы, на автомобиль которого рухнул вентканал

фото: Ленинский район Уфы

Застройщик «Третий трест» возместит ущерб жителю Уфы, на припаркованный автомобиль которого с крыши жилого дома по улице Искужина рухнул вентиляционный канал. Об этом сообщила администрация Ленинского района.

Как пояснили представители мэрии, сегодня, 30 мая, во дворе дома, где произошел инцидент, состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время этого совещания и было принято решение о возмещении ущерба. Кроме того, в первом подъезде дома, с которого упал вентканал, на время отключили газ.

рухнул с крыши жилого дома по улице Искужина, 18 в микрорайоне «Сосны» днем 29 мая. Это случилось на фоне ливня с сильным ветром. Тяжёлая конструкция обрушилась на припаркованную у здания Kia Rio. В этот момент в машине никого не было.