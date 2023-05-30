Жительница Башкирии пожаловалась на проведение конкурса во время Сабантуя

Жительница Башкирии посчитала, что ее сына несправедливо лишили приза во время Сабантуя.

На каждом Сабантуе обязательно проводят конкурсы, в которых выявляют самых ловких и спортивных сельчан. Один из самых популярных – лазание по высокому столбу. Участник должен забраться до самого верха и коснуться наивысшей части. За это полагается приз.

Одна из жительниц Абзелиловского района Башкирии в соцсетях пожаловалась, что ее сына якобы лишили приза. Она приложила фотографии, на которых парень действительно находится на вершине столба.

– Он залез за 12 минут. Приз так и не получил, – написала женщина.

Вскоре появился комментарий администрации района. Как выяснилось, для победы было недостаточно просто забраться на столб. Нужно было сделать это за минимальное количество времени. Всего было 8 призовых мест – последний победитель завершил конкурс за 2.27.77 минут.