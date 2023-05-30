В Уфе после вечеринки с наркотиками три человека попали в реанимацию и двое скончались

В Уфе во время вечеринки пять человек отравились наркотиками: двое из-за передозировки скончались до приезда скорой помощи и еще трое попали в реанимацию

В Уфе во время вечеринки пять человек отравились наркотиками: двое из-за передозировки скончались до приезда скорой помощи и еще трое попали в реанимацию. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Случай произошел в квартире жилого дома на улице Российской. Вечером к супружеской паре пришли друзья: жена ушла сидеть на кухне, а ее супруг отправился в зал, где выпивал с гостями и играл в приставку.

Через полтора часа хозяйка зашла проведать супруга и его приятелей и обнаружила их бес сознания. Двое братьев, которые, предположительно, принесли наркотики, скончались на месте: одно нашли на балконе, второй лежал на диване. Выживших медики доставили в реанимацию больницу №21.

В пресс-службе Следственного комитета Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что ведомство проводит проверку по факту смерти двух лиц. Сотрудники правоохранительного органа осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу покойных, чтобы наверняка установить причину их смерти и наличие наркотиков в организме.