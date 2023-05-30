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НовостиПроисшествия30 мая 2023 6:05

В Башкирии супружеская пара спасла тонувшего в пруду ребенка

Случай произошел в Кигинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Зухра Гордиенко

фото: vk.com // Зухра Гордиенко

В Кигинском районе Башкирии супружеская пара Зенфира Нигаматова и Ражап Сайфуллин спасла тонувшего в пруду ребенка. Об этом рассказала глава муниципалитета Зухра Гордиенко.

Случай произошел в минувшие выходные. В селе Верхние Киги супруги рыбачили на местном пруду, когда заметили тонущего ребенка. Ражап Мугтабарович незамедлительно бросился в воду спасать мальчика, в то время как его жена вызвала бригаду скорой помощи. Пока ехала скорая помощь, они вытащили потерявшего сознание ребенка на сушу и оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас с мальчиком все хорошо.

– На оперативном совещании с главами сельских поселений и руководителями организаций поблагодарила супружескую пару за их мужество, неравнодушие и самоотверженность. Зенфира Рафкатовна, Ражап Мугтабарович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия! – сказала Гордиенко.

Чиновница обратилась к взрослым с просьбой поговорить с детьми о правилах безопасности как на воде, так и на дороге.