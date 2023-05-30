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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:31

Из-за ливня с сильным ветром в Уфе 29 мая пострадали два человека и повредились 15 авто

Коммунальные службы устранили последствия непогоды
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

В понедельник, 29 мая, на Уфу обрушился ливень с сильным ветром. Из-за непогоды пострадали два человека и повредились 15 автомобилей. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

За сутки служба спасения приняла 22 вызова о падении деревьев. Инциденты произошли во всех районах города. На тропе здоровья одно из насаждения рухнуло на 6-летнего мальчика и 42-летнюю женщину. В других случаях повреждения получили 13 автомобилей.

фото: УГЗ

фото: УГЗ

– Также поступило 2 сообщения о падении металлического ограждения и части вентиляционного канала на транспортные средства. В обоих случаях получили механические повреждения автомобили Kia Rio, – передали в УГЗ.

фото: УГЗ

фото: УГЗ

Коммунальные службы устранили последствия непогоды.