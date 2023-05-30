В Башкирии за мошенничество и присвоение денег будут судить экс-директора Дворца спорта

В башкирском городе Мелеузе за мошенничество, служебный подлого и присвоение денег будут судить экс-директора местного Дворца спорта

В башкирском городе Мелеузе за мошенничество, служебный подлого и присвоение денег будут судить экс-директора местного Дворца спорта. Об этом 30 мая сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2017 года руководитель учреждения оформил на себя должность инструктора по шахматам, но фактически эту работу не выполнял. На основе подложных документов с июня 2018 по октябрь 2022 года он получил почти 530 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемый по устной договоренности предоставлял часть помещения малого спортивного зала для фитнеса. С октября 2021 по сентябрь 2022 года две женщины, проводившие там занятия, передали ему в счет аренды 150 тыс. рублей, однако эти деньги экс-директор не внес в кассу, а присвоил себе.

Фигурант уголовного дела частично признал вину в преступлении. Ранее его уволили из Дворца спорта в связи с утратой доверия.