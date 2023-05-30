В Башкирии простились с умершим после возвращения из СВО Русланом Яровым

Рушан Гараев

В Бураевском районе Башкирии 29 мая простились с 36-летним Русланом Яровым. Он умер во время краткосрочного отпуска после возвращения из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.

Руслан Яров родился 12 сентября 1987 года в селе Бураево. В 2005 году окончил местную школу №1. Затем поступил в Бирскую социально-педагогическую академию. На срочную службу в армию его призвали в 2007 году. До 2009-го он служил в военно-морском флоте командиром стрелкового отделения и демобилизовался в звании младшего сержанта.

После армии Яров продолжил учиться в Бирской академии, где получил специальность педагога. После этого устроился работать в инжиниринговую компанию.

25 сентября прошлого года мужчину мобилизовали. Дома у него остались жена и 6-летний сын. Церемония прощания с военнослужащим прошла в его родном селе.