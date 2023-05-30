В Уфе починят вентиляцию в домах, где из-за неполадок дымовых каналов отключили газ

В Уфе начали чинить вентиляцию в домах, где выявили проблемы с дымовыми каналами.

Жители столицы Башкирии столкнулись с серьезными проблемами из-за нерабочих систем вентиляции в домах, где используется газовый подогрев воды или газовые плиты. Дело в том, что в некоторых домах была нарушена работа системы дымоудаления – из-за этого угарный газ попросту не уходил из квартир. Это приводило к нескольким случаям отравления. Поэтому в домах, с нерабочей системой вентиляции, решили отключить газ.

Летом 2023 года ситуацию начнут исправлять. Власти планируют отремонтировать системы в 46 домах по всей Уфе. В мэрии сообщили, что к концу мая рабочие уже починили дымовые каналы в двух домах Демского района столицы.

С полным графиком ремонта можно ознакомиться на сайте администрации города.