В Уфе девочка выпала из окна 4 этажа и выжила

Фото: Управление гражданской защиты

В Уфе ребенок выжил после падения с 4 этажа.

Очередной случай травмирования ребенка произошел в Уфе вечером 29 мая – на этот раз на улице Черниковской. Там, по данным Управления гражданской защиты, с балкона на 4 этаже дома выпала 5-летняя девочка.

Известно, что в момент несчастного случая дома находились родители ребенка. Все произошло из-за того, что малышка облокотилась на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса ребенка и обвалилась вниз.

Прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавшую в больницу.