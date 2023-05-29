В Башкирии второй день продолжают тушить природный пожар

Фото: МЧС Башкирии

В Краснокамском районе Башкирии уже второй день продолжают тушение природного пожара.

По данным МЧС республики, пожарные работают на месте с 28 мая. Здесь, неподалеку от села Куяново, начался природный пожар. Площадь возгорания составляет около 6 гектаров. Огонь распространяется по лесной подстилке и камышам. Местность в районе ЧП болотистая.

Сейчас на месте работают 82 человека и 15 единиц техники. Среди привлеченных к борьбе с огнем граждан есть не только профессиональные спасатели, но пожарные-добровольцы. Также в МЧС благодарят и местных жителей – они также принимают участие в тушении.

Ситуация находится на контроле МЧС. Сейчас нет угрозы распространения огня в населенных пунктах.