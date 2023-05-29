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НовостиПроисшествия29 мая 2023 15:34

В Управлении гражданской защиты Уфы прокомментировали падение вентканала на машину

На месте ЧП работают специалисты
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Уфимские спасатели работают на месте падения вентиляционного канала на автомобиль.

Жуткое ЧП произошло вечером в Уфе во дворе дома по улице Искужина, 18. Там прямо на припаркованный автомобиль обрушилась некая тяжелая конструкция с крыши дома. К счастью, в салоне машины не было людей.

Позже в Управлении гражданской защиты уточнили, что на иномарку рухнула часть вентиляционного канала дома. Также спасатели подтвердили, что из людей в ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте работают представители УГЗ и администрации Ленинского района. Сейчас специалистам предстоит выяснить, из-за чего именно произошло падение тяжелой конструкции и как избежать похожих случаев в будущем.