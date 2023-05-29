Фото: Яна БАЗЕКИНА

Днем 29 мая в Башкирии выпал град.

В этот понедельник в Башкирию хотя бы ненадолго пришла пасмурная погода. Днем в некоторых районах республики начался дождь с грозой, а где-то и вовсе начался град. Редкое погодное явление произошло в Янаульском районе Башкирии, а также под Уфой – в селах Юматово и Авдон.

Принесла непогода не только удивление, но и проблемы. Так в Орджоникидзевском районе Уфы на гуляющую женщину с ребенком обрушилось дерево на тропе здоровья. А в Ленинском районе не припаркованный автомобиль ветром с крыши дома снесло тяжелую часть вентиляционного канала.