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НовостиОбщество29 мая 2023 15:26

В Башкирии выпал град

Жители республики делятся соответствующими фотографиями
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Днем 29 мая в Башкирии выпал град.

В этот понедельник в Башкирию хотя бы ненадолго пришла пасмурная погода. Днем в некоторых районах республики начался дождь с грозой, а где-то и вовсе начался град. Редкое погодное явление произошло в Янаульском районе Башкирии, а также под Уфой – в селах Юматово и Авдон.

Принесла непогода не только удивление, но и проблемы. Так в Орджоникидзевском районе Уфы на гуляющую женщину с ребенком обрушилось дерево на тропе здоровья. А в Ленинском районе не припаркованный автомобиль ветром с крыши дома снесло тяжелую часть вентиляционного канала.