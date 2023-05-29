Радик Юльякшин рассказал о походе к фониатру

Фото: соцсети Радика Юльякшина

Радик Юльякшин показал, как посещает фониатра.

Каждый следит за состоянием здоровья по-своему. Кого-то беспокоят проблемы с сердцем или почками, а вот артисты вынуждены обращаться совсем к другими специалистам. Накануне певец Радик Юльякшин опубликовал видео с посещения кабинета фониатра. Это узкоспециализированный врач, который занимается нарушениями работы речевого аппарата. К таким специалистам попадают граждане, работа которых так или иначе связана с постоянными нагрузками на голосовые связки – музыканты, актеры, учителя и дикторы.

– Ну что ребята, перед концертом решил заехать к фониатру. И после каждого концерта такая ситуация. Это нормально, - говорит Радик на видео, которое выложил в соцсети.

Врач-фониатр, используя инструмент, нанес несколько капель специального раствора на внутреннюю поверхность горла артиста. Специалист отметил, что лекарство попало точно в цель.