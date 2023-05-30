В Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который пытался накинуться на него с лопатой

В одном из сел Татышлинского района Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который пытался накинуться на него с лопатой

В одном из сел Татышлинского района Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который пытался накинуться на него с лопатой. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Случай произошел в минувшую субботу, 27 мая. В дежурную часть поступило сообщение о неадекватном мужчине, который ходит по улице и кидается в прохожих предметами.

– На место прибыли полицейские, которые установили 36-летнего мужчину. Он вел себя агрессивно и при виде сотрудников направился в их сторону, размахивая металлической лопатой, – передали в правоохранительном ведомстве.

Полицейские требовали от дебошира успокоиться и опустить лопату, но тот никак не реагировал. Тогда один из сотрудников произвел два предупредительных выстрела и один – в нападающего. Пуля попала ему в ногу. Правоохранители оказали мужчине первую помощь и доставили его в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.