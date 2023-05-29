Пронесшийся по Уфе ливень с сильным ветром повалил деревья и залил улицы

фото: соцсети

Сегодня, 29 мая, практически во всех районах Уфы после грозы пролил хоть кратковременный, но достаточно сильный ливень. Местами он сопровождался порывами ветра. Стихия едва ли бушевала хотя бы один час, однако без последствий город не остался.

Улицы башкирской столицы, находившейся в последние дни во власти жары, залило дождем. Без традиционных потопов на этот раз обошлось.

Куда больше проблем доставил ветер. В нескольких районах он повалил деревья. Так, одно зеленое насаждение рухнуло прямо на женщину с маленьких ребенком на тропе здоровья. Скорая помощь доставила их на обследование.

фото: УГЗ

Еще несколько деревьев попадали от порывов в Демском районе. По словам местного главы Антона Тарасова, в инцидентах обошлось без пострадавших, а коммунальщики оперативно распилили и вывезли поваленные деревья.

фото: vk.com // Антон Тарасов

В то же время на улице Достоевского дерево и вовсе перекрыло проезжую часть.

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Неспокойно было и под Уфой: в поселке Юматово поднялся очень сильный ветер, вслед за которым выпал крупный град.

Под Уфой выпал град

Не исключено, что завтра днем, 30 мая гроза в Уфе может повториться. Во всяком случае, о вероятности ее возникновения по Башкирии предупредило региональное МЧС.