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НовостиОбщество29 мая 2023 16:24

Минтруд: в июне жителей Башкирии ожидают дополнительные выходные дни

Это связано с празднованием Дня России и Курбан-байрам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, ожидают дополнительные выходные из-за празднования Дня России и Курбан-байрам

В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, ожидают дополнительные выходные из-за празднования Дня России и Курбан-байрам

Фото: Рустем АХУНОВ

В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, ожидают дополнительные выходные из-за празднования Дня России и Курбан-байрам. Об этом 28 мая напомнило региональное министерство труда.

В связи с Днем России (и одновременно с ним Днем Уфы) нерабочим днем будет понедельник, 12 июня, а из-за Курбан-байрама жители отдохнут в среду, 28 июня. Продолжительность рабочего дня во вторник, 27-го числа, сократится на один час.

– Таким образом, выходными днями Башкирии в связи с праздничными днями являются: 10, 11, 12 и 28 июня, – резюмировало ведомство.

Минтруд со ссылкой на трудовой кодекс добавил, что при предоставлении основного или дополнительного оплачиваемого отпусков нерабочие праздничные даты 12 и 28 июня в число календарных дней не включаются.