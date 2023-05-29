Минтруд: в июне жителей Башкирии ожидают дополнительные выходные дни

В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, ожидают дополнительные выходные из-за празднования Дня России и Курбан-байрам Фото: Рустем АХУНОВ

В июне жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, ожидают дополнительные выходные из-за празднования Дня России и Курбан-байрам. Об этом 28 мая напомнило региональное министерство труда.

В связи с Днем России (и одновременно с ним Днем Уфы) нерабочим днем будет понедельник, 12 июня, а из-за Курбан-байрама жители отдохнут в среду, 28 июня. Продолжительность рабочего дня во вторник, 27-го числа, сократится на один час.

– Таким образом, выходными днями Башкирии в связи с праздничными днями являются: 10, 11, 12 и 28 июня, – резюмировало ведомство.

Минтруд со ссылкой на трудовой кодекс добавил, что при предоставлении основного или дополнительного оплачиваемого отпусков нерабочие праздничные даты 12 и 28 июня в число календарных дней не включаются.