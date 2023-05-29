На круглосуточную охрану резиденций главы Башкирии выделили 2,5 млн рублей

Контрольно-пропускные пункты с охраной будут работать в четырех локациях

В Башкирии «Хозяйственное управление №2» ищет подрядчика для организации круглосуточной охраны резиденций главы республики. Начальная стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей. Средства предусмотрены региональным бюджетом. Об этом со ссылкой на информацию с портала госзакупок сообщил «Ъ-Уфа».

Согласно конкурсной документации, контрольно-пропускные пункты с охраной будут работать в четырех локациях: примерно в 1,8 тыс. метров от деревни Вязовка, на улице Зорге, 55, Пушкина, 103/1 и Заки Валиди, 34 (гостиница «Айгуль»). Подрядчика планируется определить 15 июня. Срок оказания услуг – с 1 июля по 30 сентября.