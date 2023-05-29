В Башкирии 20-летняя пассажирка Lada Kalina погибла при ДТП с ВАЗ-2113

фото: ГИБДД РБ

В Кармасклинском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погибла 20-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Автоавария случилась утром 28 мая. На 36-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк 23-летний местный житель за рулем Lada Kalina по касательной столкнулся со встречным ВАЗ-2113. После удара первая машина опрокинулась в кювет.

фото: ГИБДД РБ

– В результате ДТП 20-летняя пассажирка "Калины" скончалась до приезда скорой помощи. Его водитель и ещё один пассажир госпитализированы, – передали в ГИБДД республики.

По факту происшествия проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.