Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 10:25

Радий Хабиров вручил медали Шаймуратова прибывшим из зоны СВО бойцам

Церемония состоялась 29 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова бойцам, прибывшим в краткосрочный отпуск в республику из зоны специальной военной операции. Церемония состоялась 29 мая на оперативном совещании в местном правительстве. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

– Для нас большая честь вручить вам сегодня государственные награды. От имени республики благодарю вас за ратный труд, – сказал Хабиров.

Он добавил, что задача властей Башкирии – поддержка бойцов и создание для них достойных условий.