Радий Хабиров вручил медали Шаймуратова прибывшим из зоны СВО бойцам

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Глава Башкирии Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова бойцам, прибывшим в краткосрочный отпуск в республику из зоны специальной военной операции. Церемония состоялась 29 мая на оперативном совещании в местном правительстве. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

– Для нас большая честь вручить вам сегодня государственные награды. От имени республики благодарю вас за ратный труд, – сказал Хабиров.

Он добавил, что задача властей Башкирии – поддержка бойцов и создание для них достойных условий.