Башкирия ищет инвестора для запуска придорожного сервиса вдоль трассы М-7

фото: Корпорация развития Башкирии

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора, который готов вложить средства в запуск объекта придорожного сервиса вдоль трассы М-7 в Илишевском районе. Для этих целей там выделен земельный участок площадью 1,2 гектара. Об этом сообщила 29 мая сообщила пресс-служба учреждения.

– Интенсивность автомобильного траффика здесь [на трассе М-7] составляет порядка пяти тысяч машин в сутки. Поэтому создание нового придорожного комплекса на данном участке будет особенно актуально. Еще одним преимуществом площадки является непосредственная близость к сетям инженерной инфраструктуры: электро-, газо- и водоснабжению, - сказал гендиректор Корпорации развития региона Наиль Габбасов.

В учреждении напомнили, что в период с 2020 по 2024 год, согласно правительственной концепции, в Башкирии планируется открыть 1 тыс. новых объектов придорожного сервиса. Столько же планируется реконструировать под единый стиль.