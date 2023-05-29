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НовостиОбщество29 мая 2023 9:18

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал форум российских игрушек в Уфе

Он состоится в середине сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе осенью текущего года пройдет форум индустрии детских игрушек и настольных книг российского производства. Мероприятие на оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 мая анонсировал глава республики Радий Хабиров.

– Я прошу подготовить письмо на имя министра промышленности, чтобы они выступили партнерами [форума]. Очень интересная и актуальная тема. Там будет презентационная и деловая части. На деловой прошу правительство подготовить меры поддержки промышленности, которая выпускает детские игрушки. Нам надо производить свои игрушки, нам надо навязывать свои идеологию через игрушки и рассказывать о том, какая у нас страна и герои, – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что форум планируется провести в середине сентября. Площадкой мероприятия станет Советская площадь.