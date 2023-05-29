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НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:01

Хабиров поручил «удержать ситуацию с пожарами» во время «жуткой жары» в Башкирии

Он назвал погодные условия в республике «непростыми»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Хабиров назвал непростыми природные условия, установившиеся в Башкирии

Хабиров назвал непростыми природные условия, установившиеся в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать на особом контроле ситуацию с природными пожарами из-за сильной жары, установившейся в республике с прошлой недели. С соответствующим заданием во время оперативного совещания в местном правительстве 29 мая он обратился к председателю Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фариту Гумерову.

– Погодные условия непростые. Опять жуткая жара стоит. Опять подсыхает. Пожары – удержать. Как только что-то возникло, сразу всей силой набрасывайтесь, – сказал Хабиров.

По последним данным ГКЧС, в Башкирии на минувших выходных было зарегистрировано девять лесных пожаров. В Белорецком районе сейчас все еще горит участок леса. Его тушат спасатели. Кроме того, 24 раза в республике горела сухая трава.