Минздрав перечислил самые распространенные виды рака у жителей Башкирии

В 2022 году в Башкирии выявили 12 949 случаев рака, 751 из них был обнаружен посмертно Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Башкирии выявили 12 949 случаев рака, 751 из них был обнаружен посмертно. За девять лет онкологическая заболеваемость выросла на 12,6%, это на 6% ниже, чем в среднем по России. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения республики, опубликованном 25 мая.

Самыми распространенными видами онкологии в регионе стали рак молочной железы – 1 687 случаев (13,8% от общего числа выявленных случаев), кожи – 1 302 (10,7%), легкого – 1 151 (9,4%), предстательной железы – 918 (7,5%), ободочной кишки – 871 (7,1%), прямой кишки – 795 (6,6%) и желудка – 700 (5,7%).

У мужчин в структуре заболеваемости лидируют рак лёгкого (1 090 случаев, 17,6%), предстательной железы (993, 15,1%) и прямой кишки (495, 8,1%), у женщин – молочной железы (1 690, 25%), кожи без меланомы (814, 12%) и матки (524, 7,7%).